Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Nachmittag stark

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,3 Prozent auf 87,16 EUR zu.

Um 15:50 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,3 Prozent auf 87,16 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 87,54 EUR. Bei 81,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.724 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 63,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 20,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 108,40 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 504,22 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,23 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.12.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,93 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker

Handel in Frankfurt: MDAX stärker