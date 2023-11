Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag höher

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 81,76 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 81,76 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,96 EUR an. Bei 81,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.742 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 142,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 108,40 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 504,22 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,23 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.12.2023 erwartet. Schätzungsweise am 06.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,93 EUR fest.

