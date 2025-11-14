Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Freitagnachmittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 42,62 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 42,62 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,16 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 43,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.436 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.03.2025 auf bis zu 71,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 40,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,52 EUR am 09.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 5,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,693 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,61 EUR.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten