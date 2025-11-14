Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verbilligt sich am Freitagvormittag

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 42,74 EUR ab.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 42,74 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,74 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.353 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.03.2025 auf bis zu 71,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei 40,52 EUR fiel das Papier am 09.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 5,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,693 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,61 EUR.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

