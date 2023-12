Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Kursfeuerwerk

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 8,0 Prozent auf 99,48 EUR zu.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,0 Prozent auf 99,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 100,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.549 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 96,67 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 09.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

