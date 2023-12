Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Nachmittag stark

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,3 Prozent auf 97,92 EUR zu.

Um 15:51 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 97,92 EUR nach oben. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,05 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,00 EUR. Zuletzt wechselten 173.827 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 142,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,78 Prozent. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 34,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 96,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,77 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

