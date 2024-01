Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Nachmittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 101,60 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 101,60 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 101,20 EUR. Bei 102,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 18.150 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 28,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 39,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 102,67 EUR an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 09.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2026 3,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX steigt letztendlich

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag in Grün

Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen