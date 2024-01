Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag mit Abschlägen

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 102,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 102,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 101,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.470 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 41,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,67 EUR.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 504,22 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,23 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 09.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,67 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX steigt letztendlich

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag in Grün

Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen