Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 110,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 110,85 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 111,80 EUR. Bei 110,45 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 111,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.842 Stück gehandelt.

Bei 140,45 EUR erreichte der Titel am 14.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 26,70 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (72,60 EUR). Mit Abgaben von 34,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,14 EUR aus.

Am 09.02.2024 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 475,00 EUR umgesetzt, gegenüber 470,30 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 12.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt am Mittag