Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag fester

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 111,55 EUR zu.

Um 09:02 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 111,55 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 111,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.432 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,45 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 20,58 Prozent niedriger. Bei 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,92 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 101,14 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 475,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 470,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 12.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,84 EUR fest.

