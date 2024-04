Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 103,80 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 103,80 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,00 EUR aus. Bei 102,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 17.907 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 23,80 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,06 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,44 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 475,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 470,30 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,92 EUR je Aktie.

