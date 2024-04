Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Montagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 104,50 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 104,50 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 104,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.342 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.04.2023 auf bis zu 128,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 18,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 43,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,44 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 475,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 470,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

