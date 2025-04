Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zieht am Nachmittag an

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 58,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 59,95 EUR. Mit einem Wert von 58,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 150.212 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 104,70 EUR markierte der Titel am 16.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 44,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR ab. Abschläge von 23,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,692 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,94 EUR aus.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

