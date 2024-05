Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag kaum verändert

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 96,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 96,30 EUR bewegte sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 96,60 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 96,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.575 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,13 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

