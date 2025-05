Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Carl Zeiss Meditec im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 62,30 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 62,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.720 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,10 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 36,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 28,92 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,705 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

