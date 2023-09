Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Freitagmittag südwärts

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 83,14 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 83,14 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 82,84 EUR. Bei 84,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 40.419 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 71,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2023 bei 82,82 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 0,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,20 EUR.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.12.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.12.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

