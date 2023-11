Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 85,54 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 85,54 EUR nach. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 85,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,02 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.140 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,75 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Gewinne von 66,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 108,40 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 504,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 06.12.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,93 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

