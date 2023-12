Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 97,84 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Carl Zeiss Meditec-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 97,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 98,44 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,24 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 18.273 Aktien.

Bei einem Wert von 142,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 45,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (72,60 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 96,67 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

