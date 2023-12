Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Nachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 97,32 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 97,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 97,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,24 EUR. Zuletzt wechselten 58.575 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 46,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 34,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 96,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 504,22 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 445,23 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 09.02.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,88 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

