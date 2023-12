Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 97,60 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 97,60 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.401 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 46,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 26.10.2023. Mit Abgaben von 25,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 96,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Am 09.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

