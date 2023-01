Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Nachmittag

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 136,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 137,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.673 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2022 markierte das Papier bei 154,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei 101,75 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 159,80 EUR.

Am 13.05.2022 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 445,23 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 398,46 EUR in den Büchern standen.

Am 10.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 09.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,27 EUR je Aktie belaufen.

