Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 101,80 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 102,00 EUR. Bei 100,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.885 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 28,69 Prozent niedriger. Bei 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 40,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 102,67 EUR an.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 504,22 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,23 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2026 3,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX steigt letztendlich

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag in Grün

Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen