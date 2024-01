So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Dienstagnachmittag Boden gut

16.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 102,55 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 102,55 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 102,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 100,65 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 29.377 Aktien. Bei 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 39,20 Prozent zulegen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,21 Prozent. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,67 EUR. Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 504,22 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,23 EUR umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 09.02.2024 erwartet. Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,67 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie XETRA-Handel: TecDAX steigt letztendlich Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag in Grün Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec