Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 100,80 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 100,80 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,10 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.772 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 38,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 102,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 504,22 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,23 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 09.02.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 3,67 EUR im Jahr 2026 aus.

