Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Freitagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 110,60 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 110,60 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 110,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,20 EUR. Zuletzt wechselten 12.880 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 26,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 52,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 101,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475,00 EUR – ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

