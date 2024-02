Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Carl Zeiss Meditec im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 110,85 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 110,85 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,10 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,20 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.316 Stück gehandelt.

Am 14.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 140,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 21,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 34,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 101,14 EUR.

Am 09.02.2024 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,00 Prozent auf 475,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 470,30 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 12.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

