Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 101,30 EUR nach.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 101,30 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 101,10 EUR. Bei 102,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 37.555 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei 128,30 EUR markierte der Titel am 18.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,33 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,44 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent auf 475,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 12.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

