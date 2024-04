Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 101,40 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 101,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,40 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 102,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.148 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 128,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,53 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 475,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 470,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 12.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

