Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 96,15 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 96,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 97,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.946 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 22,30 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 24,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

