Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Mittag zu

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 77,32 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 77,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 77,60 EUR. Bei 77,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 10.452 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 84,62 Prozent zulegen. Bei 76,06 EUR fiel das Papier am 13.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 1,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,20 EUR.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 504,22 EUR umgesetzt, gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.12.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.12.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

