Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 77,64 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 77,64 EUR zu. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 77,98 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 77,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.528 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 13.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 2,04 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,20 EUR.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 504,22 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,23 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.12.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.12.2024 werfen.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,94 EUR je Aktie.

