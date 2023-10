Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag im Aufwind

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 77,36 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,36 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 77,36 EUR. Bei 77,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.526 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 84,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 76,06 EUR fiel das Papier am 13.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 1,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 111,20 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 504,22 EUR gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 12.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,94 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

