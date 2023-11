Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 86,48 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 86,48 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 86,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.725 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 142,75 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 65,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 19,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,40 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 445,23 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 12.12.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.12.2024.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Plus

Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Mittwochnachmittag