Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 86,10 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 86,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 86,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.230 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,40 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 präsentieren. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.12.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,93 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

