Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,7 Prozent auf 134,40 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 134,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,95 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.294 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,05 EUR erreichte der Titel am 18.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 101,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 159,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 13.05.2022. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 445,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 398,46 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 10.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 09.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 3,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

