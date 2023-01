Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 136,05 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,65 EUR nach. Bei 135,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 567 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 154,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 101,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 33,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 159,80 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 13.05.2022 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent auf 445,23 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 398,46 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 10.02.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Dezember 2022: Experten empfehlen Carl Zeiss Meditec-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Carl Zeiss-Aktie im Plus: Halbleiterindustrie beflügelt Geschäfte

Carl Zeiss Meditec-Aktie verliert: Vager Ausblick wegen China-Lockdowns und Inflation

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec