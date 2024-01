Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 102,25 EUR ab.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 102,25 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 100,55 EUR. Bei 101,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.830 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,61 Prozent. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 29,00 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 102,67 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 504,22 EUR im Vergleich zu 445,23 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vorlegen.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

