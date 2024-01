Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 101,70 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 101,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,55 EUR aus. Bei 101,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.580 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,61 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,67 EUR.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,67 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt am Dienstagnachmittag

TecDAX aktuell: Das macht der TecDAX aktuell