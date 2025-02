Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 54,35 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 54,35 EUR. Bei 54,05 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 54,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.946 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 127,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 22,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,679 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,36 EUR.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

