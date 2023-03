Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 137,15 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 138,50 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 136,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.493 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 18.03.2022 markierte das Papier bei 154,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,97 Prozent. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 34,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 167,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 10.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 470,30 EUR gegenüber 410,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.05.2023 erwartet. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 3,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

