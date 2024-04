Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag im Minus

Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Heute im Fokus

Mercedes-Benz ruft weltweit etwa 261.000 SUVs zurück. VW will mit neuer Plattform günstige E-Autos in China bauen. Morgan Stanley und HSBC bauen Stellen im asiatischen Investmentbanking ab. ASML erleidet im 1. Quartal Bestellungseinbruch. adidas erhöht Ausblick nach gutem ersten Quartal. LVMH mit Umsatzrückgang in Q1. Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway leidet unter nachlassenden Bestellungen. HELLA im 1. Quartal mit höherem Umsatz.