Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 101,80 EUR abwärts.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 101,80 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 101,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 102,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.372 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 127,45 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 25,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 40,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,44 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.02.2024 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475,00 EUR – ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

