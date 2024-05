Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 96,00 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 96,00 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 95,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.126 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,38 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 109,50 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

