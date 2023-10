Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 77,66 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 77,66 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 77,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 77,20 EUR. Bei 77,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.531 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 2,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 111,20 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,94 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt am Freitagnachmittag nach