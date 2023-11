Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 86,50 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr bei 86,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 87,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 86,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 86,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.501 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,75 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (72,60 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 16,07 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 108,40 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 504,22 EUR gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

