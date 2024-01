Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 102,40 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 102,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 102,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,00 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.977 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 28,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Mit Abgaben von 29,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 102,67 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q1 2024 wird am 09.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 07.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

