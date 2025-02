Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 54,75 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 54,75 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 54,70 EUR. Bei 55,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 3.212 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 126,03 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,28 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,12 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,684 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 57,36 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,96 EUR je Aktie.

