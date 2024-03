Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag billiger

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 119,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 119,30 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 119,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,65 EUR. Zuletzt wechselten 20.773 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 20.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 14,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (72,60 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,13 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,30 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Am 12.05.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schwächer

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge