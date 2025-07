Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag zu

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 51,55 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 51,55 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,75 EUR aus. Mit einem Wert von 51,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.006 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 40,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,637 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,31 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

