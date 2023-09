Aktienkurs im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag fester

18.09.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 83,20 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 83,20 EUR. Bei 83,54 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 82,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.949 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt. Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,57 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 81,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 1,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,20 EUR. Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 445,23 EUR erwirtschaftet worden. Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.12.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.12.2024. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,95 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie Börse Frankfurt: TecDAX liegt schlussendlich im Minus Optimismus in Frankfurt: TecDAX steigt Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich fester

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec